Донорскую акцию впервые провели в Приморских электрических сетях

Энергетики филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» присоединились к донорскому движению ПАО «РусГидро». В пятницу, 25 октября, в филиале впервые прошла общекорпоративная донорская акция «День доброго здоровья». Акция состоялась на площадке краевой станции переливания крови во Владивостоке.

В мероприятии приняли участие 16 сотрудников филиала, большинство из которых стали донорами впервые. Перед сдачей крови они заполнили необходимые документы, прошли медицинский осмотр и сдали анализ крови на определение группы и уровня гемоглобина.

Всего работники Приморских электрических сетей в этот день сдали более 7 литров крови. Собранная донорская кровь после проверки будет направлена в лечебные учреждения Приморья. Она может понадобиться пострадавшим в авариях, при ожогах и операциях, в том числе на сердце, онкологическим больным, роженицам и новорожденным при осложнениях.

«Мы провели донорскую акцию в первый раз на нашем предприятии, но в будущем планируем, что такие мероприятия станут традиционными, - рассказал заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности приморского филиала АО «ДРСК» Егор Мухин. - В нашем филиале есть активисты донорского движения, которые сдают кровь регулярно. Благодаря проведению корпоративной акции к донорскому движению присоединились новые люди. Считаем проведение таких акций хорошей инициативой. Благодаря отзывчивости и неравнодушию энергетиков врачи могут спасти чьи-то жизни».

День донора в РусГидро проходит дважды в год. Первая массовая акция по сдаче крови прошла в компании 10 лет назад. В этом году «Дальневосточная распределительная сетевая компания» решила поддержать корпоративное донорское движение.