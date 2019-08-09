Про новые функции камер, проверку ОСАГО, штрафы и ошибки сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Запущен пилотный проект: в Москве некоторые камеры для видеофиксации уже используются для проверки полисов ОСАГО у водителей. Штрафы пока не выписываются, но уведомления о нарушении водители без страховки получат.

В России нет страховки примерно у 5-10 процентов машин, что равно 2-4 миллионам авто в переводе на числа. Так считали в РСА, пока не были запущены камеры с новыми функциями. Оказалось, что ОСАГО нет у 7 процентов машин в Москве (730 тысяч). Повторная проверка через три недели показала, что их количество не уменьшилось. Проверка велась со всех камер столицы – на это «способна» любая камера.

Тестовый период длиной в 3 месяца поможет выявить неточности или записи-дубли в базе данных страховщиков. Пока он будет длиться, водители будут получать уведомления без штрафа.

Московская система отслеживает номера авто из любого региона. Скоро подобных камеры распространятся по всей территории РФ.

Присылать уведомление или штраф водителю будут не чаще одного раза в день – не с каждой камеры, которую довелось проехать. Но, если устранение не исправить, каждый день будет сопровождаться появлением «писем счастья». Исключение – первые 10 дней после покупки авто.

Штраф за езду без полиса – 800 рублей. Скидка в 50% действительна только в первые 20 дней с вынесения постановления.

Тем, кто получит штраф по ошибке, дадут право обратится в свою страховую компанию или звонить на горячую линию по номеру 8 800 200 22 75, чтобы с вопросом разобрались сотрудники РСА.

Анастасия Туркова