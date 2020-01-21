Дополнительные алименты вводятся в России

У родителей, которые не живут с детьми и обеспечивают их алиментами, может появится дополнительная финансовая обязанность, сообщает DEITA.RU.

Правительство России ещё в октябре 2019 года внесло проект закона в Госдуму.

Нововведение предполагает, что родители, которые живут с детьми раздельно и финансово их обеспечивают, будут обязаны выплачивать так называемые «жилищные» алименты. Иными словами, родителей могут обязать предоставлять средства на обеспечение детей жильём.

Изменения затронут первый пункт статьи 86 Семейного кодекса России, как отмечает «Парламентская газета».

Данной статьей предусмотрены случаи, в которых родители привлекаются для финансового обеспечения детей. К таковым случаям относят, например, тяжёлую болезнь ребёнка, не достигшего 18 лет. Список случаев предполагают расширить, и внести обстоятельство отсутствия пригодного жилого помещения.

Законопроект уже принят в первом чтении в начале декабря прошлого года. 21 января его рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании.

Софья Корф