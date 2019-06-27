Дополнительные меры поддержки для многодетных семей установили депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании приморского парламента, сообщает DEITA.RU.

Новый закон предусматривает ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего и каждого последующего ребенка. Как отмечают депутаты, эта мера поддержки вводится для повышения рождаемости четвертых и последующих детей, повышения дохода и снижения уровня бедности в многодетных семьях. Размер выплаты в настоящее время составляет 13 860 рублей, семья получает данное пособие до достижения ребенком возраста трех лет.

Согласно действующей редакции закона ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка предоставляется один раз. Таким образом, права на получение пособия на последующих детей семья не имела.



«Своевременный проект закона, потому что, к сожалению, по статистике уровень рождаемости за три месяца текущего года снизился по сравнению с прошлым годом. Мы говорим о мерах поддержки не только при рождении третьего ребенка, но и четвертого и последующего. У нас для этого есть федеральные и краевые средства, и в целом проблеме демографии и семейного устройства сегодня уделяется большое внимание», - отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Закон о поддержке многодетных семей в Приморском крае был принят в ноябре 2018 года. Меры соцподдержки предоставляются семья, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Для них установлена 50-процентная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, расходов по оплате жилого помещения и оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 100 процентов.



В законе сохранены принятые ранее меры поддержки. В их числе компенсация за проезд, приобретение лекарств, школьно-письменных принадлежностей, посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, а также выставок и экспозиций - до 2 500 рублей в год на каждого ребенка, а также компенсация расходов на приобретение школьной и спортивной формы, обуви в размере до 5 тысяч рублей в год на каждого ребенка.

Дмитрий Санников