Дополнительные компенсации получат медики в 2020 году

Один миллион получат врачи, и полмиллиона – фельдшеры, если согласятся работать в закрытых городах, сообщает DEITA.RU. Постановление правительства о единовременных выплатах начинает действовать 3 января 2020 года.



Медикам, которые изъявили желание работать в закрытых административно-территориальных образованиях предоставят единовременные денежные компенсации, как отмечает «Парламентская газета». При трудоустройстве медработники будут заключать договор, который обяжет врачей и фельдшеров проработать в закрытых городах не менее пяти лет. Фельдшерам предоставят выплату в полмиллиона рублей, врачам – сумму вдвое больше, как отмечает «Федерал пресс».

Если же сотрудник пожелает сменить место работы, компенсацию необходимо будет вернуть сообразно отработанному времени. Иными словами, если врач решил уволиться после трёх лет стажа работы в медицинском учреждении закрытого города, то необходимо будет вернуть сумму порядка четырёхсот тысяч рублей.

Регулировать порядок выплат будут совместно Министерство здравоохранения и Министерство финансов.

Софья Корф