Дополнительные льготы получат приморцы

В Приморском крае усовершенствовали законопроект, который касается льготного слоя населения. Теперь дополнительную поддержку получат почётные граждане Приморья, профсоюзные деятели и тренера, сообщает DEITA.RU.

Теперь в регионе Почётные гражданине Приморского края, которые не работают и не получают дополнительного материального обеспечения, будут каждый месяц получать пять тысяч рублей. А ко Дню Приморского края финансовую поддержку в пятнадцать тысяч рублей. Такие выплаты предусмотрены в федеральном и краевом законодательстве.

Денежные выплаты будут получать мужчины и женщины, которые достигли возраста 60 и 55 лет соответственно, или после того, как им назначат страховую пенсию. Стоит отметить, что на похороны почетного гражданина будут выделяться 50 тысяч рублей.

Также, благодаря новому законопроекту, жители приморского края, которые после 1 января 2019 года были награждены Почетной грамотой территориального объединения профсоюзов, а также имеют не менее 15 лет стажа в этой области, могут получить звание «Ветерана труда Приморского края».

Социальную поддержку получат тренера и инструктора, которые работают спортивных школах сельской местности. Как отметили в комитете по социальной политике и защите прав граждан, таким работникам, у которых есть высшее образование или среднее, будут также полностью компенсировать жилищные расходы, затраты на отопление и электричество. А если у сотрудника нет образования, то он будет получать каждый месяц денежные выплаты.

Новые правки в законопроект подготовила Молодёжная парламентская ассамблея при Законодательном собрании Приморского края. Работа ведется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

Екатерина Кононенко