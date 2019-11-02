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Дополнительные миллионы выделят Дальнему Востоку

магадан

На эти деньги три региона должны будут поднять соцобъекты для комфортной жизни граждан, сообщает DEITA.RU.

Правительство Рооссии приняло решение о распределении средств между российскими дальневосточными регионами. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Так, кабмин решил выделить для трех дальневосточных регионов, Магаднской области, Бурятии и Чукотке порядка 500 млн рублей в рамках развития социалки в городах.

Так, в Магадане на 85 млн рублей должны построить новый городской парк, а в Бурятии за 5,4 млн рублей отремонтировать бассейн.

Самая большая сумма, 360 млн, уйдет на Чукотку. На эти деньги власти должны будут закупить оборудование в медучреждения, а также построить жилье для работников соцсферы.

Елена Миронова

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