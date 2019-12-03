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Допуск к ЕГЭ получат не все

тетрадь, образование, школа

Допуск к ЕГЭ получат только те ученики, которые  завтра напишут итоговое изложение, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в одной и городских школ, завтра, 4 декабря, в 9:30 в школе №13 во Владивостоке по адресу Набережная, дом 1, одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение или изложение. В этом году эта процедура стала обязательной – без неё выпускника просто не допустят к ЕГЭ.

«Учеников и родителей ждет торжественное открытие – будет выступать сотрудник департамента образования края, директор школы и сами учащиеся», - отметили в краевой администрации.

Подчеркивается, что сам экзамен начнется в 10:00.


Александра Маслова

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