Допуск к ЕГЭ получат не все

Допуск к ЕГЭ получат только те ученики, которые завтра напишут итоговое изложение, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в одной и городских школ, завтра, 4 декабря, в 9:30 в школе №13 во Владивостоке по адресу Набережная, дом 1, одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение или изложение. В этом году эта процедура стала обязательной – без неё выпускника просто не допустят к ЕГЭ.

«Учеников и родителей ждет торжественное открытие – будет выступать сотрудник департамента образования края, директор школы и сами учащиеся», - отметили в краевой администрации.

Подчеркивается, что сам экзамен начнется в 10:00.





Александра Маслова