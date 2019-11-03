Дорога в центре столицы перекрыта пожарными

В сторону центра собралась пробка, сообщает DEITA.RU.



В воскресенье, 3 ноября, в центре Владивостока произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, на Партизанском проспекте практически полностью блокировано движение.

Судя по видео, опубликованному в инстаграме dpskontrol125rus, поперек дороги встала пожарная машина. Места для проезда автомобилей, движущихся в сторону центра города, практически не осталось. Пока неизвестно, что именно стало причиной перекрытия дороги – авария или поломка машины.

Судя по сервису Яндекс.Пробки, из-за того, что проезд блокирован, начинает собираться пробка от кольца Инструментального завода.

Елена Миронова