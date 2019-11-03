telegr wh call

Новости

Золотую медаль Косторной отдали американке

3 Ноябрь 2019, 14:15

Медведев позаботился о комфорте чиновников в Таиланде

3 Ноябрь 2019, 13:59

Дорога в центре столицы перекрыта пожарными

3 Ноябрь 2019, 13:11

Прокурорам-пенсионерам дадут большие квартиры

3 Ноябрь 2019, 12:52

Плоские тарифы уходят: власти встали на сторону «Аэрофлота»

3 Ноябрь 2019, 12:28

Взрыв произошел в многоквартирном доме

3 Ноябрь 2019, 11:53

Фото: необычный исход гонок показали в Сети

3 Ноябрь 2019, 11:29

Подробности задержания пьяного лихача озвучили в Сети

3 Ноябрь 2019, 10:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Дорога в центре столицы перекрыта пожарными

спасатели, пожарные, пожар

В сторону центра собралась пробка, сообщает DEITA.RU.

В воскресенье, 3 ноября, в центре Владивостока произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, на Партизанском проспекте практически полностью блокировано движение.

Судя по видео, опубликованному в инстаграме dpskontrol125rus, поперек дороги встала пожарная машина. Места для проезда автомобилей, движущихся в сторону центра города, практически не осталось. Пока неизвестно, что именно стало причиной перекрытия дороги – авария или поломка машины.

Судя по сервису Яндекс.Пробки, из-за того, что проезд блокирован, начинает собираться пробка от кольца Инструментального завода.

Елена Миронова

Читайте также:

Стали известны подробности мощного взрыва на танкере в Приморье

Причину взрыва у школы рассказали в полиции

Момент жесткого ДТП в столице попал на видео

Популярное

Назван легкий способ получать пенсию в 50 тысяч

Путину не с кем работать

Туристы заявили о проблемах на российской таможне

«Пакетами брали» — дешевую российскую косметику скупают иностранцы
Загрузка...
Загрузка...