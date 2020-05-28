Дорога в Приморье впервые увидит асфальт

Грунтовую дорогу протяженностью в один километр по улице Лесная в селе Устиновка Кавалеровского района впервые заасфальтируют, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

По информации властей, сейчас сотрудники АО «Примавтодор» заканчивают подготовительные работы. Асфальтирование планируется начать в ближайшие выходные,.

«Завершаем устройство основания дороги, укладку водоотводных труб, чтобы вода не заливала полотно дороги при дождях и не разрушала его. Делаем нарезку кюветов с устройством щебеночных обочин. А уже 30 мая Примавтодор приступит к укладке асфальтобетона. Всего будет его уложено почти 1000 метров. Асфальт на данной грунтовой дороге будет уложен впервые за все время существования села», – рассказал генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Также в 2020 году запланировано проведение ремонтов проездов к дворовым территориям села Устиновка. На это уже предусмотрели 3 миллиона рублей. А после окончания работ в селе Устиновка дорожники начнут ремонт дорог в соседнем селе Богополь. В этом населенном пункте капитально отремонтируют улицы Садовая и Рабочая.