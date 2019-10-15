"Дорогами занимаются одни дураки": Варламов вновь во Владивостоке

Ролик в Сети набирает просмотры, сообщает DEITA.RU.



Известный блогер-урбанист Илья Варламов снова высказался насчет Владивостока. И снова город не понравился звезде соцсетей.

По словам Варламова, с каждым годом Владивосток становится все хуже. Главные проблемы: незаконная реклама, которая буквально повсюду, убитые автобусы, огромное число машин, неприспособленность для пешеходов, уродливые здания.

Стоя на пересечении Светланской и Океанского проспекта Варламов отметил, что один светофор решил бы и проблему пробок , и сделал бы город комфортнее для пешеходов.

"Но нет, потому что дорогами занимаются дураки совершенно некомпетентные", - сказал блогер.

Также Варламов отметил, что раньше Владивосток был прекрасным городом, но такое отношение властей его убило.

Ранее сообщалось о том, что Илья Варламов раскритиковал слова полпреда Трутнева о необходимости расширять дороги, чтобы пробок стало меньше. Урбанист уверен: надо расширять тротуары и делать общественный транспорт с парковками для решения этой проблемы.

Елена Миронова