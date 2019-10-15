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"Дорогами занимаются одни дураки": Варламов вновь во Владивостоке
Ролик в Сети набирает просмотры, сообщает DEITA.RU.
Известный блогер-урбанист Илья Варламов снова высказался насчет Владивостока. И снова город не понравился звезде соцсетей.
По словам Варламова, с каждым годом Владивосток становится все хуже. Главные проблемы: незаконная реклама, которая буквально повсюду, убитые автобусы, огромное число машин, неприспособленность для пешеходов, уродливые здания.
Стоя на пересечении Светланской и Океанского проспекта Варламов отметил, что один светофор решил бы и проблему пробок , и сделал бы город комфортнее для пешеходов.
"Но нет, потому что дорогами занимаются дураки совершенно некомпетентные", - сказал блогер.
Также Варламов отметил, что раньше Владивосток был прекрасным городом, но такое отношение властей его убило.
Ранее сообщалось о том, что Илья Варламов раскритиковал слова полпреда Трутнева о необходимости расширять дороги, чтобы пробок стало меньше. Урбанист уверен: надо расширять тротуары и делать общественный транспорт с парковками для решения этой проблемы.
Елена Миронова