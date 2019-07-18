Компания «Примавтодор» завершила ремонт автодороги соединяющей поселения Ракитное и Маревку в Дальнереченском районе Приморья, сообщает DEITA.RU.

По словам госслужащих департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморья, в ближайшее время работники краевого предприятия выйдут на дороги соединяющие другие отдаленные поселения. Так, работы предстоят на участках автодорог: Веденка – Соловьевка, от автотрассы Владивосток — Хабаровск до поселка Нагорное, также ремонт пройдет между Руновкой и Степановкой, и будет асфальтирован подъезд к Дальнереченску.

Как рассказали чиновники краевого департамента Приморского края, на автодороге между Ракитным и Маревкой, рабочие уложили асфальтобетонное покрытие общей протяжённостью в один километр.

«На отрезке было уложено более тысяче асфальтобетона на трех участках автодороги. Помимо этого рабочие провели отсыпку обочин, до ремонтных работ на участке было уложено землеполотно», - подчеркнули в краевом департаменте дорожного хозяйства и отметили, что все работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

По словам работников Примавтодора, следующим объектом работ станет участок дороги Веденка – Соловьевка.

Отметим, что помимо работ на севере региона работы ведутся в других муниципалитетах края. Так, на днях рабочие завершили асфальтирование дороги к горнолыжной базе в Арсеньеве. Укладка асфальтного покрытия проходит на популярной трассе Душкино–Ливадия–Анна в Партизанском районе.

Иван Крышан