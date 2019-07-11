На 16 участках ремонтируют дороги по национальной программе «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Также по этой программе будет установлен надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

Ремонтные работы по программе проходят в разных районах города и должны будут завершиться к октябрю. Как рассказал представитель подрядной организации Евгений Чирков, их организация ведет ремонтные работы на улицах Сахалинская и Добровольского.

«В настоящее время проводятся работы по замене бордюрного камня и восстановлению инженерных коммуникаций. По планам на этой недели будем класть первый выравнивающий слой асфальтного покрытия. Работы идут с опережением графика, и планируем завершить укладку асфальта в августе, после будут проходить работы по благоустройству – установка знаков, на газон будет уложен грунт, и обустроят подходы тактильной плиткой», - добавил Евгений Чирков.

Отметим, что на объекте работает три экскаватора и столько же бригад строителей.

Как отметил заместитель директора компании «Строй-Сити» Фадаид Аридсаджиевич. В перую очередь были оборудованы тротуары по улице Добровольского.

«Тротуары почти закончили делать. Мы начали с них для того чтобы людям было удобно передвигаться. В настоящее время рабочие производят фрезерование автодороги, и полностью переходят на полотно автодороги», - подчеркнул заместитель директора подрядной организации.

По словам заместителя начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрия Трунова, в городе ремонтные работы автодороги проходят на 16 объектах.

«После окончания работ мы планируем получить полноценную дорогу, которая будет отвечать всем требованиям безопасности. Гарантийный срок – три года, однако срок эксплуатации дороги в действительно гораздо дольше, если не произойдет аварийной ситуации с коммуникациями», - считает Юрий Трунов.

Он добавил, что на реализацию национального проекта в этом году было выделено 849 миллионов рублей, из консолидированного бюджета, то есть средства поступили из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Напомним, что работы по нацпроекту «БКД» проходят на территории Владивостокской агломерации, куда входят Надежденский и Шкотовский районы, а также Владивосток и Артем. В этом году общая сумма выделенных средств составила 1,8 миллиардов рублей.

Иван Крышан