В России повысится транспортная доступность к дачным участкам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой финансирования строительства в садоводствах и огородничествах социальной и транспортной инфраструктуры. Депутаты рассмотрят соответствующую идею 11 июля.

Согласно тексту документа, региональная власть и власть на местах будет иметь право строить дороги в границах территории садоводства или огородничества.

Такая мера, по словам Кутепова, даст возможность бюджетного финансирования и новый толчок к развитию загородных хозяйств в регионах.

Дмитрий Шевченко