Автомобиль полицейского патруля частично провалился в асфальт в Калуге. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на местное УМВД.

На проезжей части провалился асфальт под полицейским автомобилем, факт ДТП подтвержден сотрудниками местного МВД. При этом официально инцидент не зарегистрирован.

Как передает источник, это случилось около половины седьмого на перекрестке Суворова и Плеханова. Автомобиль остановился для пропуска пешехода - и его переднее колесо провалилось под асфальт. Дорожное полотно просело.

Полиция проводит расследование произошедшего по пункту несоблюдения требований обеспечения безопасности движения. Организацию, которая производила ремонт данной дороги, могут привлечь к ответственности.

Анастасия Туркова