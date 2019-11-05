Дороги Приморья становятся безопасными и качественными

Во Владивостоке почти завершены работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего за 2019 год, в контексте национальной инициативы федерального охвата, удалось отремонтировать почти 100 километров автомобильных дорог - на 15 улицах Дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

Основные работы, уверяют в мэрии Владивостока, уже позади. Сейчас подрядчики вышли на финишную прямую: в основном это установка знаков, нанесение разметки на проезжую часть, а также монтажные работы, установка лееров и многое другое.

Буквально на прошедших выходных рабочие заасфальтировали Шкотовскую, одну из последних улиц города в рамках ремонта по проекту «БКАД». Там же строители, кроме дорожного полотна, отремонтировали и мост. Что касается других участков работ: надземный пешеходный переход на Олега Кошевого тоже почти готов. Подрядчикам осталось поставить лифты для инвалидов, и обшить переход поликарбонатом.

«Это будет первый в Приморье переход, оснащенный лифтами для маломобильных граждан. Их смонтируют в этом году, после чего предстоит провести работы по их подключению и тестированию перед запуском», – рассказали в администрации Владивостока.

Всего в текущем, 2019-м году, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» принёс Владивостоку ощутимый прогресс в контексте дорожно-транспортной инфраструктуры. По проекту в городе до конца года будет отремонтирован 81 километр автодорог. Это обошлось государству в 1,8 миллиардов рублей. Кроме Владивостока, ремонт дорог по проекту «БКАД» активно ведется в Надеждинском и Шкотовском районах, а также в городе Артем.

Евгений Черемухин