Дороги столицы перекроют из-за очередных бегунов

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Автомобилисты столицы Дальнего Востока будут вынуждены проводить субботний день 28 сентября в пробках, сообщает DEITA.RU.
Дело в том, что во Владивостоке пройдет четвертый международный марафон Galaxy Vladivostok Marathon. А потому на целом ряде улиц по маршруту с острова Русский до центральной площади будет частично ограничено движение. Организаторы мероприятия просят владивостокцев быть толерантнее, а водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут.
Самые серьезные испытания ждут жителей острова Русский, так как с него с в субботу, 28 сентября, с 07:30 до 12:00 выехать будет можно разве что паромом. Спойлер: прогулку на пароме обещают бесплатную.
Маршрут «Москвы»:
- в 09:30 отход от 30-го причала, прибытие на пирс ДВФУ в 10:20;
- в 10:30 отход от пирса ДВФУ, прибытие на мыс Поспелова в 10:50;
- в 11:00 отход от мыса Поспелова, прибытие на 30-й причал в 11:30.
Маршрут «Лотоса»:
- в 07:00 отход с 30-го причала, прибытие в Подножье в 07:50;
- в 08:00 отход от Подножья, прибытие на 30-й причал в 08:50;
- в 09:00 отход от 30-го причала, прибытие в Подножье в 10:00;
- в 10:30 отход от Подножья, прибытие на 30-й причал в 11:30.
Весной 2018 года тогдашний мэр Владивостока Виталий Веркеенко, на основании многочисленных жалоб жителей, подчеркнул, что перекрывать улицы города должны реже. Исключения должны были составить по-настоящему всенародные праздники: День Победы и Первомай, но не коммерческие мероприятия. Видимо, преемники Веркеенко в администрации Владивостока такой позиции не придерживаются.
Дмитрий Санников