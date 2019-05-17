Туман принёс на дороги заторы, сообщает DEITA.RU.

Плохие погодные условия вызвали затруднения на магистралях дальневосточной столицы. По состоянию на 9.30 утра местного времени по данным сервиса Яндекс.Карты наблюдается затор на первореченском путепроводе в сторону Второй речки.

Пробка в том направлении растянулась до съезда на улицу Постышева. В сторону центра также имеет место замедленное движение в районе фабрики "Заря" до Молодёжной.

Кроме этого, пробка наблюдается в районе улицы Гоголя и в центре на Океанском проспекте и улице Фонтанной.