Дороги Уссурийска стали еще безопаснее

Власти Уссурийска подводят предварительные итоги выполнения запланированных дорожных работ на улицах города, сообщает DEITA.RU.

В администрации городского округа рассказали, что в этом году, благодаря вливаниям из бюджета края в размере трехсот девяноста миллионов рублей, дорожным рабочим удалось провести по-настоящему масштабные ремонтно-восстановительные работы. К слову, в прошлом году на эти же цели было выделено почти в десять раз меньше средств - тридцать семь миллионов рублей.

«В годовом плане значилось асфальтирование более тридцати шести километров дорог, прилегающих к тридцати двум объектам. Работы были проведены на улицах Чичерина, Комсомольская, Краснознаменная, Фрунзе, Попова, Ленинградская, Фабричная, Известковая, Пархоменко, Муравьева, Общественная и других», - рассказали в мэрии.

Некоторые дороги были восстановлены полностью на всем протяжении улицы. Например, рабочие уложили около двух километров асфальта на улице Тургенева, три километра - на Воровского, более двух с половиной километров - на Горького и более трех с половиной километров дорожного покрытия обновили на улице Советская.

Кроме того, в ходе дорожных работ были отремонтированы бордюры, часть тротуаров и почищены ливневые канализации. На улице Хенина и других ежегодно «страдающих» от наводнения территориях рабочие с нуля сделали системы водоотведения.

В это же время проводился и традиционный ямочный ремонт. В этом году работы затронули порядка ста тридцати объектов не только в центре Уссурийска, но и на окраинах. Например, в районе Слободы, Доброполья, Междуречья; в микрорайонах «Южный», «Центральный» и «5-6 км»; на дорогах, ведущих к дачным участкам.

Екатерина Цой