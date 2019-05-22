Ожидается ввод нового ГОСТа для дорожного покрытия, сообщает DEITA.RU.

В текущем году в России начнётся разработка нового национального стандарта для строительства асфальтобетонных покрытий. Новый ГОСТ должен увеличить сцепление с дорогой шипованной резины.

По информации "Известий", об этом говорится в материалах нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Согласно тексту, использование автомобилистами зимней резины приводит к так называемому истиранию каменной породы в составе покрытия. Российские специалисты собираются воспользоваться опытом Европы, где эта проблема уже решена.