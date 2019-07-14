В Челябинской и Курганской областях из-за жары ограничили движение тяжеловесных машин, сообщает DEITA.RU по материалам управления дорог «Южный Урал».

По данным синоптиков, в Челябинской и Курганской областях столбик термометра показывает 33 градуса тепла. В связи с этим, вводится ограничение движения для тяжеловесов на всех автомобильных дорогах Челябинской и Курганской областей. Ограничение вводится с 13:00 до 22:00.

По подобным причинам нередко вводится ограничение и в Приморском крае. Такие сезонные температурные ограничения вводятся, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог, асфальт начинает «плавиться».

Ранее региональные и межмуниципальные дороги Приморского края закрывались для большегрузов на «весеннюю просущку» с 15 апреля по 14-е мая 2019 года. В это время по дорогам, рассчитанным под нормативную осевую нагрузку в 10 тонн или 11,5 тонн, без специального разрешения не разрешалось передвигаться грузовые автомобили, нагрузка на оси которых превышает: 6 тонн — для одиночных осей, 5 тонн — для двухосных тележек, 4 тонны — для трехосных тележек.

Дмитрий Санников