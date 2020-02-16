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Дороги Владивостока будут чистить всю ночь

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Спецтехника продолжает работать на улицах приморской столицы в связи со снегопадом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.

В городе продолжает работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды. Он развернут на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Специалисты в реальном времени следят за обстановкой на дорогах и при необходимости перенаправляют спецтехнику на сложные участки.

«Прошла вечерняя пересменка водителей. Продолжаем работу в круглосуточном режиме. Утром дополнительно на тротуары, лестницы, переходы, автобусные остановки и виадуки выйдут ещё и представители коммерческих организаций, которые по заказу городской администрации также будут проводить работы по очистке снега», - отмечают в штабе.

По состоянию на 22 часа повторно автогрейдеры, машины с отвалами и трактора-щётки повторно очищали дороги от снега на 2-й Строительной, Нейбута, проспекте 100-летия Владивостока, Черёмуховой, Сабанеева, Южно-Уральской, Калинина, Катерной, Маковского, трассе Седанка – Патрокл, дороге в посёлок Подножье, Экипажной, Набережной, Университетском проспекте, Океанском проспекте, Днепровской, Военном шоссе, Борисенко, Народном проспекте, Некрасовской, Луговой, Посьетской, 1-й Морской, Адм. Кузнецова, Полярной, Комарова, Невской и многим другим улицам города.

На этот час все участки дорог во Владивостоке, кроме самого крутого спуска – на Капитана Шефнера – остаются открытыми для движения.

Напомним, что по сообщениям синоптиков осадки в городе продлятся ориентировочно до завтрашнего обеда.

Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.

«Непогода не скажется на работе школ и детских садов дальневосточной столицы. Все они будут работать в своём обычном режиме. Однако родители могут сами решить, отправлять ребёнка в школу или нет. Отсутствие ребёнка в этот день не будет считаться прогулом», - добавили в городском управлении образования.

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