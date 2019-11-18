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Дороги Владивостока повторно обработают
С 14.00 колонны снегоуборочной техники вышли на повторную уборку дорог, сообщили в городской администрации. Машины с отвалами и трактора-щетки убирают снежную шугу, которая образовалась от потепления и химреагентов. К вечеру синоптики снова прогнозируют минус, поэтому убрать ее важно, чтобы избежать гололеда, пояснили специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Дороги краевого центра, сложные спуски и подъемы дополнительно обрабатывают противогололёдными материалами – химреагентом и песко-соляной смесью.
В процессе уборки особенно мешают припаркованные у обочин авто, поэтому мэрия настоятельно просит автомобилистов убрать свои машины с дорог на время расчистки от снега.
Очищают от снега и наледи также тротуары и другие пешеходные зоны. Чистятся лестницы, подземные и надземные переходы, тротуары и пешеходные дорожки на улицах Октябрьская, Овчинникова, Магнитогорская, а так же Парк Победы возле 100-летия Владивостока, сквер Давыдова, на Светланской, Борисенко и в поселке Трудовое, а так же и в других частях города. В мэрии рассказали, что в ближайшие часы начнётся также уборка от снега лестниц и пешеходных зон на Спиридонова, Адм. Кузнецова, Адм. Юмашева, Толстого, Невельского, Нейбута, Ладыгина, 50 лет ВЛКСМ, Интернациональной, Берёзовой, Надибаидзе и других улиц краевого центра.
На уборку от снега и наледи придомовых и других подведомственных территорий сегодня вышли сотрудники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и организаций различных форм собственности. Согласно нормативам, прилегающие территории должны быть очищены и обработаны противогололедными материалами максимально оперативно.
Как сообщили в городском управлении содержания жилого фонда, добросовестные управляющие компании заранее, еще осенью сделали необходимые запасы песко-соляной смеси, чтобы в случае непогоды иметь возможность посыпать ею придомовые дороги и тротуары. Также организации обязаны иметь в своем распоряжении инвентарь для уборки снега и льда. Первый снег показал, что УК в целом к непогоде были готовы, теперь необходимо четко наладить процесс внутри коллективов, отметил начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер..
В администрации Владивостока напоминают, что свои прилегающие территории должны убирать организации всех форм собственности. Ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 тыс. до 80 тыс., должностным лицам - от 5 тыс. до 10 тыс., физическим - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.