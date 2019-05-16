Граждане стали реже брать кредиты на квартиру, сообщает DEITA.RU.

Центробанк заявил о росте суммы займов и увеличении сроков по ипотеке. При этом количество желающих постепенно снижается. Данные приводит "Российская газета".

Общее число договоров упало на 5%, а объёмы заёмных средств увеличились на 6%.

Специалисты назвали повышение ставок главной причиной снижения популярности ипотеки среди россиян. Их рост начался в октябре прошлого года. В январе банки выдавали ипотеку в среднем под 9,87% годовых, в феврале уже под 10,15%, а в марте — аж под 10,42%.

Также продолжает увеличиваться средний размер кредита. По итогам марта он достиг 2,20 миллиона рублей, тогда как год назад был в пределах 1,98 миллиона рублей.