Бизнесмен из дальневосточной столицы все-таки рассчитался с многомиллионными долгами, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Управления ФССП по Приморскому краю.

Суд взыскал с предпринимателя из Владивостока порядка 10 миллионов рублей. Эти средства должны были быть перечислены на счет Департамента земельных и имущественных отношений региона.

Однако после оглашения решения суда мужчина не предпринял никаких попыток к тому, чтобы погасить долг. В связи с этим вопросом взыскания миллионов занялись судебные приставы. Арест был наложен на дорогой внедорожник Land Cruiser 2014 года выпуска, всю недвижимость, которая принадлежала бизнесмену. Сразу после этого мужчину предупредили: не выплатишь долг – пустим все имущество с молотка.

Оценив ситуацию, гражданин полностью оплатил долг.

Напомним, для судебных приставов не важна сумма долга. Взысканы будут любые средства от трехсот рублей до сотен миллионов.

Екатерина Брязгунова