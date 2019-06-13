Неизвестные закрасили лобовое стекло внедорожника краской, сообщает DEITA.RU источник в правоохранительных органах.



Жительница Первомайского района Владивостока пострадала от хулиганских действий. Она сообщила в полицию о повреждении принадлежащего ей внедорожника Land Cruiser Prado.

Женщина пояснила, что вечером припарковала машину во дворе и ушла домой, а уже утром обнаружила, что кто-то закрасил лобовое стекло её джипа черной краской.

По словам 42-летней женщины, в хулиганстве она подозревает бывшего супруга, который после развода требовал отдать ему машину. После полученного отказа, он обещал неприятности и различные проблемы.

Хозяйка внедорожника требует привлечь злоумышленника к административной ответственности.

Игорь Бегунов