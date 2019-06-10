Lexus стоимостью 4,2 миллиона пойдет с молотка в Хабаровском крае, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональной прокуратуре, дорогой автомобиль, принадлежащий супругу чиновницы, по решению суда будет обращен в пользу государства. Такое решение было принято из-за того, что семейная пара не смогла подтвердить законность доходов, на которые был приобретен Lexus.

За 2017 году семья чиновницы приобрела имущества на 4 460 000 рублей, однако суммарный доход супругов за 2014–2016 годы составил 4 185 237 рублей. При этом, помимо спорного дорогущего автомобиля, супруги покупали и иное дорогостоящее имущество. Более того, из этой суммы они ежемесячно приобретали продукты, одежду, оплачивали услуги ЖКХ.

Во время судебных заседаний они попытались объяснить дополнительные доходы займом — на покупку Lexus одолжили денег у брата и родителей, однако суд не счет обоснования достоверными.

Екатерина Брязгунова