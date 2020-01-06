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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Дорогой внедорожник подожгли соседи

пожар

Люди отмечали Новый год во дворе многквартирного дома в столице, сообщает DEITA.RU.

Поздно вечером в воскресенье, 5 января, во Владивостоке произошло ЧП. Как сообщается в паблике dpskontrol125rus, в одном из дворов загорелся внедорожник.

По словам очевидцев, все произошло возле дома №38 по улице Нейбута. Там воспламенился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По предварительным данным, в джип попал неразорвавшийся фейрверк – так рассказали местные жители.

Спасать внедорожник выбежали жильцы дома. Сообщается, что с огнем удалось справиться до приезда пожарных.

Елена Миронова

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