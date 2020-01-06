Новости
Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком
6 Январь 2020, 10:12
Дорогой внедорожник подожгли соседи
6 Январь 2020, 09:45
Стало известно, где во Владивостоке принимают елки на переработку
6 Январь 2020, 09:15
Цены на жилье в России могут вырасти на треть
6 Январь 2020, 08:15
Синоптики подтвердили ухудшение погоды на Рождество
6 Январь 2020, 07:15
«Мусор-то уберите» - приморцы не приняли извинения краевых властей
6 Январь 2020, 06:15
Эта банкноты подделывают в России чаще всего
6 Январь 2020, 05:15
Тысячи преступников разыскивает Интерпол за криминал в России
6 Январь 2020, 04:15
Дорогой внедорожник подожгли соседи
Люди отмечали Новый год во дворе многквартирного дома в
столице, сообщает DEITA.RU.
Поздно вечером в воскресенье, 5 января, во Владивостоке произошло ЧП. Как сообщается в паблике dpskontrol125rus, в одном из дворов загорелся внедорожник.
По словам очевидцев, все произошло возле дома №38 по улице Нейбута. Там воспламенился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По предварительным данным, в джип попал неразорвавшийся фейрверк – так рассказали местные жители.
Спасать внедорожник выбежали жильцы дома. Сообщается, что с огнем удалось справиться до приезда пожарных.
Елена Миронова
Читайте также:
Приморский парадокс: закон Медведева работает только здесь
Стало известно, откуда чаще всего угоняют автомобили в праздники
Разбойника с ножом поймали во Владивостоке
Популярное
Загрузка...
Загрузка...