Дорогой внедорожник подожгли соседи

Люди отмечали Новый год во дворе многквартирного дома в столице, сообщает DEITA.RU.



Поздно вечером в воскресенье, 5 января, во Владивостоке произошло ЧП. Как сообщается в паблике dpskontrol125rus, в одном из дворов загорелся внедорожник.

По словам очевидцев, все произошло возле дома №38 по улице Нейбута. Там воспламенился внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По предварительным данным, в джип попал неразорвавшийся фейрверк – так рассказали местные жители.

Спасать внедорожник выбежали жильцы дома. Сообщается, что с огнем удалось справиться до приезда пожарных.

Елена Миронова