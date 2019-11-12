Дорогостоящей вакцины в Приморье нет

В Приморье нет вакцины от свиной чумы. Из-за активного распространения заразы очаги инфекции перенеслись с домашних животных на лесных кабанов, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в краевой ветинспекции, страшное заболевание попало и в кабаньи стаи, что сильно отягчает ее лечение. Кроме того, эффективной вакцины от африканской чумы свиней до сих пор не существует.

Кроме того, эксперты края отмечают, что проблему серьезного заболевания в Приморье сегодня решает всего 10 человек, и какого-то определенного алгоритма лечения и профилактики заразы пока не существует. Они призывают охотников и животноводов сжигать найденные трупы – как диких, так и домашних свиней, - дабы не допускать дальнейшего распространения инфекции.

Примечательно, что сейчас в зоне распространения эпидемии запрещена охота на кабанов. Однако, руководитель краевой ветиснпекции Дмтрий Кузин подчеркнул необходимость запретить охоту на диких свиней на всех территориях, ведь пока не известно, как далеко и интенсивно будет распространяться чума.

Спикеры подчеркнули, что ранее, во время чумной эпидемии в лесу вымерла большая часть кабанов, в связи с чем хищники в отсутствие корма стали довольно часто выходить к человеческому жилью.

Напомним, что первого умершего от африканской чумы кабана нашли в конце октября в лесах Пограничного района Приморья. Животное оказалось переносчиком заболевания.

Отметим, что вспышка африканской чумы свиней в 2018 году выкосила немало особей. К борьбе с заболеванием оказались не подготовлен ни закон, ни власти, ни местные ветслужбы.

Александра Маслова