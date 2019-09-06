Девять «рабочих» профессий и более двадцати технических специальностей исчезнут через два года из-за ненужности на современном рынке труда. Об этом сообщает DEITA.RU.

С 2021 года средне-профессиональные учебные заведения страны откажутся от обучения будущих оптиков-механиков, станочников, слесарей, фрезеровщиков, токарей, лаборантов, наладчиков автоматики и даже мастеров отделочных строительных работ.

Новый законопроект, инициированный Министерством просвещения, признал указанные выше профессии устаревшими и ненужными в современном рабочем социуме.

Также под раздачу попали 23 технические специальности. Среди них, например, «технология машиностроения», «аналитический контроль качества химических соединений» и «технология продукции общественного питания», пишет «Коммерсант».

Отметим, что в планах Минпросвета значится сокращение более ста специальностей российских ПТУ к сентябрю 2020 года. Многих «технических» специалистов будут учить азам профессии в рамках двух недельных курсов.

Екатерина Цой