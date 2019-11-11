Дорогу на Борисенко откроют после восстановления Примводоканалом разрушенного водоотвода

В выходные мэр города Олег Гуменюк проинспектировал работы по восстановлению дороги на улице Борисенко, сообщает DEITA.RU. Восстановить вовремя проезд не удалось из-за невыполненных работ Примводоканалом.

Как отметил мэр Владивостока Олег Гуменюк, проезжая часть перекрыта уже месяц, что недопустимо.

«Улица закрыта месяц, жители ежедневно стоят в пробках, это недопустимо. Работы должны были завершить 10 ноября и открыть движение. Объясните, почему до сих пор участок не готов», – обратился к представителям Примводоканала и управления дорог и благоустройства Олег Гуменюк.

В ответ представители Примводоканала ответили, что работы по монтажу системы ливневой канализации на участке улицы Борисенко (от Спортивной до Школьной) подрядной организацией выполнены на 95%. Завершающим этапом должна стать укладка асфальта и восстановление благоустройства. Однако для запуска новой системы ливневой канализации необходимо восстановление водоотвода, который был нарушен сетевой организацией при прокладке напорного коллектора несколько лет назад. В связи с этим подрядчик не смог приступить к завершающему этапу, а Примводоканал не восстановил канал. Поэтому было принято решение о продлении ограничения движения до конца ноября.

«Подрядчик, ведущий ремонт ливнёвки, выполнил свои обязательства почти полностью. На участке от Спортивной до Школьной смонтированы новые водопропускные трубы диаметром от 300 до 1000 мм общей протяженностью порядка 600 погонных метров. Также установлены смотровые колодцы и дождеприёмные камеры, – сказали специалисты управления дорог и благоустройства. – Но, чтобы новая ливнёвка функционировала, необходимо восстановить водоотводной канал».

Во время инспекции мэр сказал, что договоренности с Примводоканалом удалось достигнуть, поэтому необходимые работы уже начались. Однако для ускорения процесса, помощь в работе окажут городские службы. Подрядчики в свою очередь заявили, что работы по асфальтированию и восстановлению водоотводного канала будут вестись параллельно. Данные работы только часть восстановления ливневой системы, в следующем году работы планируется продолжить.

Отметим, что ремонт ливневой системы в районе Борисенко решили сделать после сильных дождей, прошедших в конце августа. Тогда непогода показала, что ливневая система не справляется, после чего сразу же был разработан проект и выбран подрядчик.

Иван Юрьев