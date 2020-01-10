Дорогу женщинам: Минтруд утвердил рекомендации регионам

«Ну заживём!» - в сети россиянки делятся мнением по поводу рекомендаций Министерства труда, которые ведомство направило регионам, сообщает DEITA.RU. Каждый субъект должен разработать специальный план, придерживаясь рекомендованного направления.

Рекомендации касаются практически всех сфер жизни человека: здоровья, финансов и экономики, социальной и политической сфер. В стране должны быть созданы благоприятные условия для жизни женщин, причём независимо от возраста, как отмечает «Парламентская газета». В «идеале», представительницы прекрасного пола должны ощутить рост благосостояния, увидеть потенциал для сохранения здоровья, а также иметь возможность активно участвовать в общественно-политической жизни. Кроме того, в региональных планах должна быть предусмотрена профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, а также комплекс мер по улучшению их экономического положения.

Дамы активно обсуждают новинки законодательства в сети.

«Это все хорошо, конечно, но главное, чтобы работало, а не просто для бумаги. Ну и про мужчин нельзя забывать, они тоже болеют, умирают, их тоже насилуют», - делится мнением Мария из Южно-Сахалинска.

«Ну заживём! А если серьёзно – болтовня. Ничего конкретного не будет», - иронизирует пенсионерка Ольга Дмитриевна из Биробиджана.

Мужчины не остались в стороне от обсуждения темы. Некоторые представители сильного пола считают, что подобные действия идут вразрез с общепринятой моделью семьи, где мужчина является главой семьи, поэтому инициатива может быть направлена на ослабление положения института семьи в обществе.

«Я слышал, закон о семейном насилии хотят принять, который направлен против мужчин. Такое ощущение, что нападают по всем фронтам – разбивают семейные устои. А рекомендации Минтруда - дискриминация в чистом виде – выделение женщины среди других. Это всё равно что выделение нации или по цвету кожи, женщина такой же человек, как и мужчина. Здоровье и тем и другим нужно. Почему женщине нужно больше здоровья? Они что, меньше живут, или над ними больше насилия производят? Статистика говорит об обратном», - делится Александр из Владивостока.

Примечательно, что региональные планы могут быть скорректированы с поправкой на специфику положения женщин в определённом субъекте. Соответствующий раздел может быть включён в план. Органам исполнительной власти регионов рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий на 2019-2022 годы.

Софья Корф