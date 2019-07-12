Километровые пробки, литры вылетевшего в трубу бензина и напряженные до предела нервы автомобилистов – во Владивостоке продолжается реализация федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги». О том, сколько стоит БДК построить в материале DEITA.RU.

В 2019 году ответственным за закупку дорог во Владивостоке вновь стало Управление дорог и благоустройства городской администрации. Подрядчики хорошо знакомы, и надо полагать, не между собой, а заказчику - по участию в прошлых аукционах. Цель миллиардных тендеров одна: обеспечить здоровую конкуренцию, тем самым сэкономить и, наконец, подарить городу те самые безопасные и качественные дороги. Нельзя сказать, что именно, но что-то явно идёт не так: на бумаге один километр асфальта во всех смыслах оказывается дороже золота, а дороги как были, так и остаются головной болью автомобилистов Приморья.

Несколько слов о победителях и проигравших.

В 2019 году ООО «СК «Автобан-ДВ» выиграла тендер и заключила контракт на выполнение ремонта автомобильных дорог по улицам на сумму 153,7 млн рублей. Из них согласно конкурсной документации на ремонт улицы Луговой потребуется около 55 млн рублей, Нижнепортовой – 25 млн, самая дорогая Хабаровская – около 80 млн. Для сравнения: из муниципального бюджета на ремонт дорог каждого из своих районов Владивосток готов тратить не больше 5 млн в год, что подтверждают закупки 2019 года, исполнение по которым уже завершено.

В 2018 году эта же компания занималась ремонтом улицы Русской. Не станем ворошить прошлое, но не можем не вспомнить, что ранее Автобан-ДВ встречался в суде с двумя муниципалитетами края, которые пытались добиться от подрядчика устранения дефектов, выявленных после завершения строительства дорог. Так, сумма актуальных исковых требований администрации Спасска-Дальнего к строителям составляет 3,5 млн рублей.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, срок истечения гарантийных обязательств по контрактам истекает через три года. Это ничего не значит, кроме того, что если спустя 3 года на дорогах появятся дыры, то претензии городу предъявлять будет не кому, а ремонт можно будет начинать сначала, но уже, наверняка, за свой счёт. Финансирование БДК ведётся из Владивостокского, краевого и федерального бюджетов.

Самые дорогостоящие контракты этого года достались ООО «ФедералСтрой» - 4 контракта на сумму 879 597 350 рублей. Директор Киракосян Эдик Сарибеки. Внимание привлекает, что на розыгрыш самого дорогого в этом году контракта на сумму 497 млн рублей явилась только одна компании. Согласно информации на портале госзакупок, в течение 10 минут после начала проведения торгов было подано единственное предложение. Ещё один контракт почти на 200 млн рублей достался «Федерал Строй» так как компания оказалось единственной, кто соответствовал всем требованиям, предъявленным заказчиком. Из-за отсутствия конкуренции экономия при заключении контрактов с поставщиком составила всего 5,8 млн рублей.

Победителем ещё в двух аукционах стала зарегистрированная в Москве «СКАБ». Директор Керопян Баграт Наслетович. Общая сумма контрактов –свыше полумиллиарда рублей. В 2018 году подрядчик занимался ремонтом улиц Карьерная и Бестужева. Приморье стало настоящей золотой жилой для строителей, ведь до того, как прийти в Приморье, компания в качестве победителя «засветилась» всего в 7 аукционах, самый дорогой из которых был заключен на сумму 5 млн рублей.

Всего в 2019 году на ремонт автомобильных дорог, не считая закупок на ликвидацию последствий выпадения осадков, ремонт разрушающихся опорных стен и ливневых канализаций на территории Владивостокского городского города, Управление дорог и благоустройства заключило 35 контрактов на сумму свыше 2 млрд рублей. Экономия в результате конкурсных процедур составила 60,5 млн, что составляет всего 3%. Ни на что не намекаем, но такой процент зачастую выявляется в случае, когда компании создают видимость конкуренции при участии в закупках. По мнению экспертов, при ориентации на рыночные цены при проведении торгов в сфере дорожного строительства, стоимость работ могла бы быть снижена на 20–30%.

Отметим, что проверки ФАС, в ходе которых выявлены тысячи нарушений действующего законодательства при проведении госзакупок в сфере дорожного строительства, послужили поводом для внесения законодательных инициатив по ужесточению наказаний за сговоры на торгах. На сегодня есть случаи, когда максимальным наказанием для участников многомиллионных картельных сговоров становится денежный штраф в размере 15% выручки.

Полина Мазур