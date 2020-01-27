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6 Декабрь 2019, 18:15

Дороже золота: километр дорог по БКАДУ в Приморье стоит больше 20 миллионов

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Пять крупных участков дорог в Приморском крае обещают сделать до конца осени 2020-го. Нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» будет заниматься один подрядчик. Стоимость контракта – больше 600 000 000 рублей, сообщает DEITA.RU

Следует напомнить, что в 2019 году только на ремонт трассы «Артем – Находка – порт Восточный» выделили почти миллиард рублей. Тогда работы доделать не успели, по крайней мере, в полном объеме. В наступившем календарном году суммы оказались чуть поскромнее – и почти ¼ от запланированных расходов снова «съест» находкинская автотрасса. В расходы, помимо самого дорожного полотна, включены водопропускные трубы, автобусные остановки и другие атрибуты нормальной инфраструктуры.

Дорога на Тавричанку стала почти такой же дорогой: 143 000 000 уйдут на 6 километров проезжей части. Ширина будущей отремонтированной дороги составит 7 метров (+5, если считать земляное полотно). Однако среди всех объектов по проекту БКАД самым дорогим оказался отрезок трассы «Владивосток – Артем», если ехать от Фадеева через Шамору  - почти 200 миллионов бюджетных рублей.  Здесь под работы подпадают 2 участка – 4 километра, вдоль бухты Стеклянная; а также 3 километра вдоль бухты Лазурная.

Что касается выполнения работ подрядчиком – здесь «все те же на манеже». Не  первый год чинящее краевые дороги, ремонтом по БКАД’у в 2020-ом возьмет на себя АО «СпецСу». Примечательно, что в контракте прописан «запрет на укладку асфальта в дождь», что предполагает более добросовестное отношение подрядчика к исполняемым работам.

Евгений Черемухин

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