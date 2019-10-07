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Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Дорожная камера заставит заплатить 15 тысяч

камера

Подведены итоги полугодовой эксплуатации дорожных камер с новой функцией, позволяющей запечатлеть водителя, который использует мобильный телефон за рулем, сообщает DEITA.RU.

Как передает телеканал Nine News, за шесть месяцев в поле зрения камеры фото- и видеофиксации попали 8,5 миллиона автомобилей. Среди водителей этих машин свыше 100 тысяч человек за рулем разговаривали по телефону, просматривали социальные сети, отправляли сообщение или играли в игры.

Если камера все-таки запечатлела водителя, руки которого заняты мобильным телефоном, а не «баранкой», после проверки специальным сотрудником съемки, будет выписан штраф в размере 344 австралийских долларов или 15 тысяч российских рублей. Штраф будет выписан в долларах по той причине, что эксперимент проводился в штате Новый Южный Уэльс Австралии.

Екатерина Брязгунова

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