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Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам
Снегопад в Приморье привел к ожидаемым последствиям
Осадки в виде снега осложнили жизнь приморским водителям, сообщает ИА DEITA.RU.
Проехать в Приморье по основным дорогам пока можно практически везде. Во всяком случае, об этом сообщает правительство Приморского края. По его информации, более 50 единиц различной техники очищают и обрабатывают антигололедными материалами дороги Приморского края.
«Сейчас техника работает во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Хасанском, Надеждинском, Анучинском, Михайловском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском районах. По мере того, как будет распространяться снег, будем выводить на маршруты дополнительную технику», – уточнили специалисты.
Между тем, первые «жертвы» снегопада уже появились – на находкинском перевале ушел в кювет большегруз. Как сообщают из районов Приморья, дорожная обстановка крайне сложная: снежный накат, гололедица, очень скользкая дорога.
«Федеральная трасса до самого Владивостока не чищена и не сыпана.. Ни одной единицы техники не встретили по пути», - отмечают водители.