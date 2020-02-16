Дорожная обстановка: спуск перекрыт

Утром 16 февраля все участки дорог во Владивостоке, кроме самого крутого спуска – на Капитана Шефнера – открыты для движения, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации города.

«В связи с тем, что по сообщениям синоптиков снег, сопровождающийся сильным ветром, будут продолжаться до понедельника, принято решение для обеспечения безопасности автолюбителей ограничить движение на участке дороги по улице Капитана Шефнера», - отметили представители оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, развернутого на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Специалисты сообщают, что машины с отвалами, автогрейдеры и трактора-щетки уже прошли по улицам Монтажной, Борисенко, Спиридонова, Адм. Кузнецова, Маковского, Карской, Фадеева, Шепеткова, Днепровской, Окатовой, Луговой, Калинина, Коммунаров, проспекту Красного Знамени, Университетскому проспекту, Адм. Юмашева, Сабанеева, Стрелочной, Выселковой, Приходько, Октябрьской, Катерной, 1-й Морской, Нейбута, Океанскому проспекту, Алеутской, Стрелочной, Семёновской, Светланской, проспекту 100-летия Владивостока и другим. Отвалы и щетки сгребали снег к прибордюрной полосе.

Противогололёдными материала обработали трассы Седанка – Патрокл, Дальхимпром – Катерная, участки дорог на Толстого, Выселковой, Днепровской, проспекте 100-летия Владивостока, Адм. Юмашева, 50 лет ВЛКСМ, Монтажной и ряда других. Особое внимание уделяется обработке спусков-подъемов.

В штабе по ликвидации последствий снегопада подчеркнули, что работы по уборке снега будут вестись в круглосуточном режиме.

По сообщениям синоптиков осадки во Владивостоке продлятся до понедельника, 17 февраля. Ожидается выпадение до 15 мм осадков, высота снежного покрова может достигнуть 15-20 см. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром, местами порывы могут достигать 25-28 м/c. На дорогах города возможны гололедные явления.

Автолюбителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность и быть предельно внимательными в связи со сложными погодными условиями.