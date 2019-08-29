Пунктирные пешеходные переходы, квадратные светофоры и новые секции — вот что ждет российских автомобилистов в ближайшем будущем, сообщает DEITA.RU. Именно такие поправки вводит новый стандарт дорожной разметки, светофорных объектов и конструктивных элементов.

Серьезные изменения коснутся светофоров. Во-первых, у светофоров, предназначенных для пешеходов, появится новая секция. Речь, по сути, идет о желтом свете. Здесь будет изображен оранжевый человечек, из которого будут отходить лучики. Тем самым дорожники будут предупреждать граждан, что проходить можно, но нужно быть предельно острожными.

Следующее изменение, которое коснется светофоров, — форма. Вместо круглых светофоров на российских дорогах появятся квадратные. По мнению специалистов, форма никак не влияет на восприятие людей, однако чем больше табло — тем лучше. Кроме того, по нынешним технологиям проще сделать светодиоды на четырехугольные конструкции.

Также появятся новые секции. Сегодня есть дополнительные секции, оповещающие водителей, что допускается поворот налево и направо. Новые секции позволят беспрепятственно разворачиваться и двигаться по диагонали.

По словам руководителя Центра борьбы с пробками Александра Шуйского, которого цитирует МК, появится красный крест с тыльной стороны светофора. Речь идет о том, что водитель, поворачивая по «стрелке» будет знать, какой цвет горит на встречке.

В рамках реформы могут появиться диагональные пешеходные переходы на перекрестках. Скорее всего здесь будет пунктирная зебра и знак, предупреждающий о том, что здесь пешеходный переход.

Екатерина Брязгунова