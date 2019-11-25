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Дорожники чистили дороги в Приморье все выходные

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На минувших выходных в южной и центральной частях Приморского края выпали осадки в виде снега. Дорожные службы региона были готовы к непогоде и, начиная с субботы, расчистили перевалы и обработали дороги спецматериалами, сообщили DEITA.RU в Примавтодоре.

По словам специалистов, работы были проведены во Владивостокском и Артемовском городском округах, в том числе, по трассам на Шамору, в Кневичи, Суражевку и Заводской. В центральной части края техника работала в Арсеньеве, Чугуевском и Кавалеровском районах по трассе «Осиновка – Рудная Пристань», а также по другим направлениям в Спасском и Яковлевском районах.

К обработке дорог были привлечены почти 120 единиц техники. Дорожники применили весь имеющийся арсенал реагентов – песко-соляную смесь и противогололедные материалы.

Отметим, что непогода может продолжиться в разных частях региона в течение недели, поэтому техника Примавтодора в настоящее время находится в дежурном режиме. Кроме того, на дорогах региона с понедельника наблюдается гололед – накануне в большей части центрального и северного Приморья шел мокрый снег и дождь. Работу со сложными дорожными участками будут продолжать в рамках реализации государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2021 годы.

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