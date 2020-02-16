Новости
Дорожники «поцеловались» с леерами на Золотом мосту во Владивостоке
16 Февраль 2020, 13:13
Снегопад до обеда понедельника пророчат синоптики
16 Февраль 2020, 13:09
Эльбрус улетел из Приморья в Москву в леопардовой ливрее
16 Февраль 2020, 12:19
Пассажирский автобус сбил тигра в Приморье
16 Февраль 2020, 12:01
Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам
16 Февраль 2020, 11:37
Хруст французской булки доносится из Арсеньева
16 Февраль 2020, 11:13
Cмертную казнь за заражение коронавирусом вводят в Китае
16 Февраль 2020, 10:56
Трамваи огонь: подарок Собянина загорелся во Владивостоке
16 Февраль 2020, 10:15
Дорожники «поцеловались» с леерами на Золотом мосту во Владивостоке
Трактор дорожных служб, задействованных в уборке снега во Владивостоке, попал в ДТП на Золотом мосту. Видеоролик с происшествием уже «гуляет» по пабликам, мессенджерам и социальным сетям, сообщает ИА DEITA.RU
Еще рано утром на официальном сайте мэрии Владивостока появилась информация о том, что целая армия спецтехники выехала навстречу непогоде. Во Владивостоке еще ночью начал выпадать обильный снег, традиционно сопровождаемый ветром, надувающим снежные барханы прямо посреди проезжей части. Поэтому машины с реагентами и трактора-щетки неустанно курсируют по ключевым дорогам Дальневосточной столицы, чтобы облегчить жизнь водителям.
Один из таких тракторов попал в ДТП и оказался "прибит" к леерному ограждению на мосту через бухту Золотой Рог. Очевидцы выложили видео, на котором виден не только трактор, но и окружившие его дорожники в спецформе.