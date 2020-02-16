Дорожники «поцеловались» с леерами на Золотом мосту во Владивостоке

Трактор дорожных служб, задействованных в уборке снега во Владивостоке, попал в ДТП на Золотом мосту. Видеоролик с происшествием уже «гуляет» по пабликам, мессенджерам и социальным сетям, сообщает ИА DEITA.RU





Еще рано утром на официальном сайте мэрии Владивостока появилась информация о том, что целая армия спецтехники выехала навстречу непогоде. Во Владивостоке еще ночью начал выпадать обильный снег, традиционно сопровождаемый ветром, надувающим снежные барханы прямо посреди проезжей части. Поэтому машины с реагентами и трактора-щетки неустанно курсируют по ключевым дорогам Дальневосточной столицы, чтобы облегчить жизнь водителям.





Один из таких тракторов попал в ДТП и оказался "прибит" к леерному ограждению на мосту через бухту Золотой Рог. Очевидцы выложили видео, на котором виден не только трактор, но и окружившие его дорожники в спецформе.