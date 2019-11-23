Дорожники столицы подставили автомобилиста

Над манерой парковки автовладельца смеется весь интернет, сообщает DEITA.RU.



В паблике dpskontrol125rus в Инстаграм опубликована фотография белого седана. Подпись к фото гласит: «Мастер парковки».

Как сообщили очевидцы, машина стоит посреди дороги на улице Ладыгина во Владивостке. Однако такой странной парковке быстро нашли объяснение – автовладельца подставили дорожники. Дело в том, что еще вчера у обочины были горы снега, а потом трактора убрали их.

Скорее всего, владелец седана не видел, что снега больше нет, а его машина оказалась посреди проезжей части.

Елена Миронова