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Дорожную разметку во Владивостоке обновляют днем и ночью

разметка

Службы Владивостока перешли на круглосуточный режим работы по нанесению дорожной разметки, сообщили ИА DEITA.RU в администрации города.

Сплошные и прерывистые линии, зебры и другие виды разметки наносят четыре бригады специалистов. В этой работе задействована как новая техника, приобретенная в конце прошлого года по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка, так и специализированное оборудование прошлых лет.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что на этой неделе обновление разметки проводилось на Русском острове, улицах Корабельной набережной, 1-й Морской, Посьетской, на Партизанском проспекте, Уборевича, Бестужева, Луцкого, от Золотого моста до Катерной и в других районах.

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