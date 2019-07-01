В России могут запретить частные передвижные дорожные камеры видеонаблюдения, сообщает DEITA.RU.

В Государственную Думу внесли проект закона, который должен разрешить российскому правительству определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД. Автором инициативы стал депутат от либералов Игорь Лебедев.

На данный момент, согласно законодательству, негосударственные организации имеют полное право фиксировать нарушения на автомобильных дорогах при помощи передвижных дорожных камер. Осуществляется это посредством обычных государственных контрактов.

Главная проблема заключается в том, что владельцы таких камер считают своей главной задачей — получение прибыли, поэтому устанавливают комплексы некорректно, что приводит к увеличению погрешности, а значит — водители, которые едут, соблюдая ПДД, попадают в разряд нарушителей.

В связи с этим либералы разработали предложение, согласно которому все передвижные камеры должны находиться в ведении государства.

Екатерина Брязгунова