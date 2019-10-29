Дорожные камеры лишат «прав» за превышение скорости

Ни для кого не секрет, что если дорожная камера зафиксировала превышение скорости у того или иного водителя, максимум, что ему грозит — выплата штрафа. Его размер зависит исключительно от того, насколько удалось превысить скорость, сообщает DETA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Например, превысил на 20 километров в час — штраф всего лишь 500 рублей, превысил на 40 километров в час — 1,5 тысячи рублей, а вот если на 60 километров в час и более речь уже идет о более крупных штрафах и лишнии водительского удостоверения.

Опять же если все нарушения фиксировались дорожной камерой, то будут приходить одни «письма счастья» от ГИБДД. Превышать можно и один, и два, и три, и даже десять раз в год.

А вот есть первое нарушение было зафиксировано на камеру видеофиксации, а второе, в этом же году, фиксирует инспектор ГИБДД на дороге — лишения прав не миновать. Ведь в КоАП черным по белому написало, что за первое нарушение штраф, а за второе уже лишение прав.

Екатерина Брязгунова