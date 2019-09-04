Вот к чему пришли власти в вопросе установке и эксплуатации дорожных камер, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Расположение всех камер, в том числе передвижных, рассекретили, собрали в одну базу данных и разместили на сайте ГИБДД в открытом доступе.

На картах, по мнению Минтранса, требуется отмечать и муляжи. Правда, их укажут как работающие камеры. На дорогах такие псевдофиксаторы будут подавать особый радиосигнал или имитировать инфракрасную подсветку.

Действующие камеры собираются раз в несколько месяцев перемещать по дорогам, меняя их расположение.

Появятся знаки 8.23 «Видеофиксация» рядом с камерами-треногами.

Единому оператору все камеры не отдадут: чиновники пришли к выводу, что в условиях здоровой конкуренции операторы не смогут задирать цены.

Если камера установлена неправильно – штрафы с нее отменят по поручению президента.

Ставить камеры будут на тех участках дорог, где произошло от трех и более ДТП с пострадавшими за год. Кроме того – в местах с ограниченной видимостью, на железнодорожных переездах, пересечениях дороги с велодорожками и пешеходной зоной, в местах смены скоростного режима. Начальник ГИБДД по району должен будет утвердить выбранное место и убедиться, что камеры хорошо видны. Установить их на перегибе дорог или на повороте – нельзя.

Анастасия Туркова