Дорожные камеры фото- и видеофиксации до сих пор не научились определять, пересек водитель стоп-линию на перекрестке после того, как загорелся красный или до, то есть на зеленый, сообщает DEITA.RU.

Согласно пункту 13.7 Правил дорожного движения, каждый водитель имеет право завершить маневр, в нашем случае проехать перекресток, на красный свет, если не успел этого сделать на зеленый. Однако перекресток начинается там, где закругляются края проезжай части, примыкающей к нему. При этом стоп-линия нарисована за 15–20 метров до начала перекрестка.

Вот и получается, что многие водители пересекают стоп-линию на зеленый, тут загорается красный, и автомобилист останавливается, чтобы дать дорогу пешеходам. И тут кроется подвох: камера дорожного наблюдения зафиксирует нарушение, ведь она не умеет определять на какой цвет пересекли стоп-линию.

Именно поэтому автоэксперты рекомендуют заканчиваться манер, то есть пересекать перекресток, перед этим заранее убедившись в своей безопасности и безопасности других участников движения. В противном случае придется заплатить штраф.

Екатерина Брязгунова