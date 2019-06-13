Размещение дорожных камер видеофиксации хотят размещать на российских автодорогах строго регламентировано, как светофоры, разметку и другие элементы, обеспечивающие безопасность на трассах и в городах, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона подготовили в Государственной Думе.

На сегодняшний день никаких требований к установке дорожных камер не существует. В связи с этим владельцы автомобильных дорог предпочитают устанавливать камеры не на самых опасных участках дороги, а в так называемых максимально «прибыльных» местах, что, по мнению, автора инициативы в корне не верно.

Законопроект появился на свет после проведения опроса среди водителей 45 российских регионов. По мнению автолюбителей, контроль со стороны государства за работой камер видеофиксации необходимо усилить. В связи с этим было принято решение приравнять их к светофорам и точно обозначить места, где камеры должны появляться на дорогах.

Ранее прошла информация о том, что в Великобритании дорожные видеокамеры оснастят микрофоном, после чего они начнут фиксировать очень громкие автомобили.

Екатерина Брязгунова