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«Дорожные карты» оказались блефом

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Счетная палата раскрыла схему ухода от повышения заработных плат бюджетникам в России, сообщает DEITA.RU.

По мнению аудиторов Счетной палаты, работодатели переводят социальных работников на другие должности, чтобы не повышать им зарплату. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав исполнение государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Средняя зарплата социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, должна была достичь 100 процентов от среднего уровня оплаты труда в регионах еще в 2018 году. Однако, поставленная указами Президента России Владимира Путина задача повышения зарплат соцработникам до средней по региону в стране не выполнена.

По данным Росстата, в первой половине 2019 года значение показателя в стране составило 86,6%.

Более того, исполняются нормативы не с помощью реального повышения заработных плат сотрудникам, а с помощью их перевода на другие должности, не подпадающие под «дорожные карты» и президентские «майские» указы. Такая практика нередка не только среди соцработников, но и в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.

Ранее сообщалось, что по подсчетам аудиторов Счетной палаты России, сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников. К такому выводу эксперты пришли по результатам проверки исполнения бюджета за 2018 год в Минздраве России. Подписывая майский указ, Владимир Путин ставил задачу губернаторам повысить среднюю зарплату младшему и среднему медицинскому персоналу до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году. Если же при этом у медиков имеется высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200% от средней зарплаты по региону.

Дмитрий Санников

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