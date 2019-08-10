Днем в субботу, 10 августа, дорожные работы поставили так называемую дефризовскую трассу в Приморье колом, сообщает DEITA.RU.

Судя по Картам. Яндекс, автомобильный затор протяженностью более 3,5 километра образовался сразу после съезда с низководного моста в сторону Уссурийска. Средняя скорость движения в пробке составляет 10 километров в час.

Напомним, в наступившие выходные погода не балует жителей и гостей Приморского края солнышком и жаркими деньками. Именно поэтому улица Шевченко, которая ведет к бухте Лазурной, еще свободна, и все желающие могут преодолеть участок до известного пляжа без затруднений.

К слову, дорогу до пляжей Находки и Ливадии также еще не сковал автомобильный затор.

Екатерина Брязгунова



