Предприимчивых владельцев частных камер лишат процента с нарушений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Выплаты предпринимателям, зарабатывающим на фиксации нарушений ПДД с помощью частных переносных камер, хотят сделать фиксированными.

Называемых в народе "барыг" хотят лишить возможности получать финансовое вознаграждение в зависимости от количества и строгости зафиксированных нарушений.

Как отметили в министерстве экономического развития, которое и стало инициатором смены подхода в расчётах с владельцами частных камер, зачастую предприниматели сами нарушают правила установки радаров и делают это только в тех местах, где происходит больше всего нарушений.

Таким образом, отказ от прогрессивной шкалы доходов таких граждан должен привести к уменьшению количества злоупотреблений и повышению уровня справедливости в отношении автолюбителей.

Дмитрий Шевченко